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20:30, 12 января 2023 года В Орловской области уровень безработицы составил 3,7% Данные предоставил Орелстат.





Итоги подведены за сентябрь-ноябрь 2022 года. По данным ведомства, 336,7 тысяч человек имеют работу в регионе, 13 тысяч – безработные. Еще 263 тысяч человек не входят в состав рабочей силы. Общий уровень занятости на Орловщине составил 55%, а безработицы – на уровне 3,7%.





Сергей СИЛАЕВ





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