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17:25, 12 января 2023 года

Вышел трейлер и постер к фильму "Праведник"

Кинолента выйдет в прокат 16 февраля.


Зрителям стал доступен постер и трейлер фильма "Праведник", который выходит в прокат 16 февраля 2023. Это лента, в основу которой легла история о бессмертном подвиге Николая Киселева, который в августе-октябре 1942 года спас советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.

Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым на протяжении почти 1500 км вел по лесам изнуренных и голодных людей, преследуемых немцами. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста Яд Вашем присвоил Николаю Киселеву звание Праведник народов мира, его имя занесено на стену почета в Саду праведников. Потомки спасенных людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память.

"Праведник" – совместный проект компаний "Централ Партнершип", "ВайТ Медиа", Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, телеканала "Россия 1", при поддержке Фонда Кино и Группы компаний "Киевская площадь". Съемки картины проходили летом и осенью 2021 г. в Белоруссии, Израиле и России. В Белоруссии команда фильма работала именно в тех местах, где разворачивались исторические события.  

Режиссер картины Сергей Урсуляк, а в основе сценария Геннадия Островского – подлинные рассказы участников драматических событий и их родственников. В главных ролях звезды российского, израильского и немецкого кино: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Константин Хабенский, Марк Эйдельштейн, Любовь Константинова, Дов Гликман, Дитмар Кениг и другие.
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