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19:45, 12 января 2023 года Свет Рождественской звезды засияет для 16-летнего жителя Орла Станислава Борякова Мальчику нужно заменить специальную коляску. Для этого нужно собрать 150 тысяч рублей.





Свет Рождественской звезды в Орле засияет вновь. На одноименном благотворительном концерте соберут средства для 16-летнего Станислава Борякова.



У мальчика – ДЦП. Ему нужна новая специальная коляска, из старой он уже перерос. Для помощи нужно собрать 150 тысяч рублей.



Концерт состоится в Орловском городском центре культуры 13 января, начало в 17:00 (0+).



Также реквизиты для желающих помочь указаны на сайте правительства Орловской области.





Ирина Костина





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