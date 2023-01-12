Главная » Новости



20:15, 12 января 2023 года Орловцы разных возрастов учатся кататься на коньках Такая возможность есть на катке в центре Орла.





На площади Ленина в Орле продолжает работу ледовый каток. Многие орловцы впервые встали здесь на коньки. Горожан бесплатно учат опытные тренеры. Тренировки проводятся ежедневно в 10:00 и в 11:30. Занятия продолжатся весь сезон.



Кататься учатся независимо от возраста – от совсем детей до пожилых людей в возрасте за 70 лет. Все они быстро привыкают к конькам.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2