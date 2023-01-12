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20:45, 12 января 2023 года Орловским родителям советуют не давать детям играть в компьютерные игры дольше часа Как отличить цифровой отдых от наступающей зависимости?





Игромания – опасная болезнь. Почти четверть опрошенных признаются, что начали играть в дошкольном возрасте.



В последние годы количество ребят, которые прогулку на улице с легкостью поменяют на компьютерную игру, растет. Психологи рекомендуют вообще не давать гаджеты детям до семи лет. Ученику начальной школы, по мнениям специалистов, в день вполне хватит часа на цифровое развлечение. Что делать, если ребенка все больше засасывает в виртуальные миры? Ответы – в сюжете Юлии Опанасюк.





Юлия Опанасюк





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