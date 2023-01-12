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22:08, 12 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Орловским родителям советуют не давать детям играть в компьютерные игры дольше часа.



- Свет Рождественской звезды засияет для 16-летнего жителя Орла Станислава Борякова.



- Орловцы разных возрастов учатся кататься на коньках.



- С 1 января в Орле изменился размер платы за детский сад.



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