Годовое финансирование нацпроектов в Орловской области превысит 8 миллиардов рублей

Цифра была озвучена на совещании с главами муниципальных образований.

В 2023 году на выполнение национальных проектов в Орловской области выделят 8,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал. Цифра была озвучена на совещании с главами муниципальных образований заместителем губернатора по планированию, экономике и финансам Вадимом Тарасовым.

Область примет участие в реализации 44 региональных проектов. На муниципальные проекты затратят 3,7 миллиарда.

Средства распределят между такими проектами, как "Образование", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура". Будут созданы новые учебные заведения, отремонтированы учреждения культуры, облагорожены общественные территории и многое другое.

