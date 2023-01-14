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9:00, 14 января 2023 года
Орловцы помогли участникам СВО обзавестись "Нивой" с прицепомМашина уже служит на передовой.
Орловское отделение "Народного фронта" выполнило просьбу земляка, участвующего в специальной военной операции. Бойцам потребовалась хорошая многофункциональная машина.
Неравнодушные жители региона смогли купить передать солдатам "Ниву". Приятным и важным бонусом стал прицеп, изготовленный по спецзаказу одним из орловских заводов. Вместе с техникой передали продовольствие и одежду, собранные НФ.
Машина и прицеп уже находится на передовой и служит нашим бойцам.
Фото: ОНФ Орловской области
Орловское Информбюро