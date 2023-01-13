Главная » Новости



10:10, 13 января 2023 года В Орловской области сгорела ферма Пожар разгорелся из-за короткого замыкания.





В Хотынецком районе Орловской области случился пожар на ферме. Огонь разгорелся из-за короткого замыкания.



ЧП случилось 12 января в деревне Булгаково-1. К тому моменту, как на место происшествия прибыла пожарная бригада, здание фермы горело изнутри, часть животных эвакуировали. В итоге огонь потушили, но ферма выгорела, также повредил огонь прилегающее к ней хозяйственное строение.



В региональном МЧС вероятной причиной пожара называют короткое замыкание проводки.











Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2