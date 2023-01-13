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10:21, 13 января 2023 года В Орле 13 января остынут батареи в домах Заводского района Также до вечера не будет горячей воды. Публикуем список адресов.





Сегодня в Орле в ряде домов снижены параметры отопления, а также временно отключена горячая вода. В зону перебоев с ресурсами попал Заводской район, публикуем список адресов.



По сообщению АО "Орелгортеплоэнерго", до 17.00 снижены параметры отопления и горячего водоснабжения потребителей по Комсомольской, 300-406 (четная сторона), Планерной, 29-43 (нечетная сторона), Кромской, 3, 5, 7, Авиационной, 7/1, 7/2.



По улице Комсомольской, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 332, 334, 338 в этот же период будет отключено горячее водоснабжение.











Ольга СУПОНЕВА





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