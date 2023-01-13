пятница 13.01.2023 12:28:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:21, 13 января 2023 года

В Орле 13 января остынут батареи в домах Заводского района

Также до вечера не будет горячей воды. Публикуем список адресов.


Сегодня в Орле в ряде домов снижены параметры отопления, а также временно отключена горячая вода. В зону перебоев с ресурсами попал Заводской район, публикуем список адресов.

По сообщению АО "Орелгортеплоэнерго", до 17.00 снижены параметры отопления и горячего водоснабжения потребителей по Комсомольской, 300-406 (четная сторона),  Планерной, 29-43 (нечетная сторона), Кромской, 3, 5, 7, Авиационной, 7/1, 7/2. 

По улице Комсомольской, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 332, 334, 338 в этот же период будет отключено горячее водоснабжение.





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.