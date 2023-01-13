Андрей Клычков поздравил журналистов с Днем печати

13 января представители СМИ отмечают свой профессиональный праздник.

13 января отмечается День российской печати. С профессиональным праздником журналистов поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



- Журналисты – не просто летописцы современности, но и активные, заинтересованные участники всех преобразований. Инициатива, открытость, стремление к объективности и максимальной оперативности, ко всему новому, к использованию современных информационных технологий – эти и целый ряд других позитивных качеств, присущих работникам средств массовой информации, характеризуют их профессионализм и высокую гражданскую ответственность, - отметил глава региона.



Андрей Клычков пожелал представителям СМИ

крепкого здоровья, мира и благополучия, новых профессиональных успехов в служении людям и Орловщине.







