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11:00, 13 января 2023 года Жителям поселка Телецентр приходится добираться до Орла пешком И прогулка эта не из простых: часть маршрута пролегает через лесополосу, другая - по не оборудованной для пешеходов трассе. Почему? В ситуации разбирался Даниил Борисов.











Даниил Борисов





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