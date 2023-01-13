Комитет облсовета поддержал кандидатуру Александра Бирюкова на должность руководителя представительства Орловской области при правительстве РФ

Он уже обозначил цели на новом посту.

В Орловском областном совете, 13 января, комитет по экономике поддержал кандидатуру Александра Бирюкова на должность руководителя представительства Орловской области при правительстве РФ. Члены профильного комитета проголосовали единогласно.





Бирюков назвал главными целями привлечение дотаций и субсидий от профильных министерств, работу с корпорацией развития, увеличение бюджета, новые рабочие места и привлечение инвестиций. Также он отметил, что постарается плотно работать с Министерством финансов, а акцент в работе будет сделан на создание рабочих мест, размещение новых производств с новыми подходами и стандартами.





– Согласен быть послом не только в московском регионе, но и взаимодействовать с соседними регионами для организации плодотворной работы, - отметил Александр Бирюков.





Председатель облсовета Леонид Музалевский отметил, что Орловщине нужен человек, который будет представлять регион во всех проектах. Бирюков и Музалевский уже успели обсудить работу "Корпорации развития" и привлечение инвестиций.



