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11:30, 13 января 2023 года Под Орлом семья с ребенком застряла на машине в ледяном плену Внедорожник угодил в яму со льдом и водой, на помощь пришли спасатели.





Накануне вечером спасатели вызволили из беды семью с ребенком. Люди застряли на машине в пригороде Орла: автомобиль наехал на лед, провалился в яму, полную воды, и никак не мог выехать самостоятельно.



Все случилось в двенадцатом часу, у реки. Спасатели и полицейские прибыли на место ЧП, в Орловский округ.



- Сотрудники полиции маму с ребенком отвезли домой, а пожарные и спасатели вытянули автомобиль на дорогу при помощи троса и тягача, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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