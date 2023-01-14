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16:00, 14 января 2023 года

На Орловщине газифицировано свыше полутора тысяч населенных пунктов

О программе подключения частных домовладений к "голубому топливу" говорили на селекторном совещании под председательством зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.


Члены правительства Орловской области Владимир Ивановский, Ирина Гаврилина и Григорий Шайкин приняли участие в селекторном совещании по вопросам социальной газификации. Оно прошло под председательством зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он отметил ускорение развития газовой инфраструктуры, упрощение процедуры газификации.

На Орловщине по программе газификации в минувшем году до границ земельных участков заявителей газ бесплатно подведен к 1 064 жилым домам, что на 38% превышает годовой план. Всего принято 1 814 заявок на участие в программе, заключен 1 731 договор, из которых исполнено до границ участка – 1 064, выполнено 683 подключений.

Программа будет продолжена и дальше. Напомним, что в ее рамках "голубое топливо" бесплатно подводится к границам домовладений. Для этого нужно, чтобы газовая инфраструктура уже находилась в населенном пункте. Для льготников в Орловской области действует компенсация расходов на газификацию домовладений отдельных категорий граждан в размере до 58,5 тыс. рублей. Она выплачивается за подводку газовых коммуникаций от границ участка к домовладению, затраты на газовое оборудование, подключение.

- Всего в Орловской области 2 943 населенных пункта, 1 649 из них газифицированы, – сообщает портал правительства Орловской области.

Фото из архива




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