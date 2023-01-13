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13:00, 13 января 2023 года Орел примет у себя лучших лучников страны с особенностями здоровья За Кубок России будут бороться спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.





В Орле с 15 по 17 января пройдет Кубок России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. За награды будут бороться порядка сотни человек со всей страны.

Основные состязания пройдут 16 января, финалы – 17 января.



Фото их архива





Орловское Информбюро





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