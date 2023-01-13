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13:30, 13 января 2023 года Покровская больница продолжает обслуживать пожилых пациентов В медицинском учреждении работает гериатрическое отделение, которое принимает 300 пациентов в год.





Это люди, к которым нужен особый подход и специализированное лечение. Сегодня в Орловское области работают только 2 гериатрических отделения. Одно из них в Покровке.

Как чувствуют там себя пациенты серебряного возраста расскажет Елена Литинская.





Елена Литинская





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