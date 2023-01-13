Главная » Новости



14:00, 13 января 2023 года "Спецавтобазе" Орла нужны уборщики, повар и водитель снежного погрузчика Муниципальное предприятие ищет сотрудников.





В Орле МУП "Спецавтобаза" вновь ищет на постоянную работу сотрудников. Коммунальному предприятию нужны уборщики территорий и механизаторы.



Кроме того, муниципальному предприятию нужен водитель снежного погрузчика, самосвала, машинист автогрейдера, слесарь по ремонту автомобилей и другие раотники. Весь перечень вакансий есть здесь.



Заинтересовавшихся просят обращаться в отдел кадров "Спецавтобазы" по телефону 8 (4862) 30-70-35









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2