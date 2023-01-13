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14:30, 13 января 2023 года

В Орле установят еще две мемориальные доски героям войны

Памятные таблички появятся в честь генерал-лейтенанта Ивана Меркулова и экипажа бомабрдировщика ИЛ-4.


В Орле продолжают увековечивать память героев Великой Отечественной Войны. В областном центре в ближайшее время появятся две мемориальных доски: Заслуженному военному летчику СССР, генерал-лейтенанту авиации Владимиру Меркулову и экипажу советского бомбардировщика ИЛ-4, потерпевшему крушение в Орле 5 июля 1942 года.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, специальная комиссия обсудила установку памятных знаков и согласовала ее. С инициативой установки мемориальной доски выступил коллектив школы №19, которая носит имя Героя СССР: именно здесь учился прославленный летчик.

А руководитель организации "Орловское землячество" в Санкт-Петербурге Юрий Коршунов попросил увековечить память членов экипажа бомбардировщика ИЛ-4. В его честь предлагается разместить памятную доску на фасаде хоспис-центра по улице Ливенской, неподалеку от которого 5 июля 1942 года самолет потерпел крушение.




Ольга СУПОНЕВА
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