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15:00, 13 января 2023 года Болховская газета "БЭТА" отмечает профессиональный праздник Свою историю она ведет с 2012 года и буквально с первых выпусков стала одной из самых любимых газет у жителей Болхова. Как расшифровывается название, кто выступил идейным вдохновителем и какие курьезные случаи есть в копилке редакторов? Расскажет Юлия Опанасюк .











Юлия Опанасюк





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