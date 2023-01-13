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12:00, 13 января 2023 года

В Мценске задержан похититель шаров с центральной елки

Новогоднее дерево раздел молодой рецидивист.


В городе Мценске участковым удалось задержать похитителя, укравшего шары с центральной елки. Украшения с новогоднего дерева похитил молодой человек, который раньше уже имел проблеммы с законом.

Зажержать амчанина удалось участковым. Как оказалось, 25-летний редицивист, зная, что никто за ним не наблюдает, снял и унес шесть шаров с елки, установленной на центральной площади районного центра. 
- Гражданин признался в содеянном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража), - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. 



Ольга СУПОНЕВА
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