В Мценске задержан похититель шаров с центральной елки

Новогоднее дерево раздел молодой рецидивист.

В городе Мценске участковым удалось задержать похитителя, укравшего шары с центральной елки. Украшения с новогоднего дерева похитил молодой человек, который раньше уже имел проблеммы с законом.



Зажержать амчанина удалось участковым. Как оказалось, 25-летний редицивист, зная, что никто за ним не наблюдает, снял и унес шесть шаров с елки, установленной на центральной площади районного центра.



