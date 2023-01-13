«Экспертная неделя» РАНХиГС: о развитии туристской сферы и кластерной политики в России

В Президентской академии с 9 по 13 января проходит «Экспертная неделя» по ключевым темам государственной повестки, обозначенным Президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года.

Президент отметил, что важнейшим условием для наращивания деловой, инвестиционной активности, создания рабочих мест - является опережающее развитие инфраструктуры. В том числе речь идет о развитии туристской сферы и кластерной политики в России.

Туристический сезон 2022 года стал сезоном путешествий по России. Итогом прошедшего года стало увеличение турпотока внутри страны до 60 млн путешественников. Такие показатели связаны, в том числе и с программой кэшбэка, улучшением туристской инфраструктуры и формированием новых маршрутов.

«Благоприятное влияние туризма проявляется в увеличении объемов дополнительного дохода, поступающего в федеральные и региональные бюджеты, в создании новых рабочих мест, в культурном обогащении и укреплении здоровья людей. Необходимо уделить внимание разработке программ развития туризма для административных единиц регионов России на основе проектного подхода путем формирования научных сообществ с привлечением заинтересованных сторон от бизнес – структур, органов власти, населения», - прокомментировала профессор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Татьяна Головина.

В условиях последнего времени повышение конкурентоспособности российской промышленности без реализации потенциала инновационной деятельности невозможно. Поэтому необходимо совершенствование кластерной политики.

«Перспективность развития кластерной политики подтверждается тем, что за последние десятилетия отмечается значительный рост числа кластеров, создаваемых в различных отраслях промышленности. Необходимо стимулировать развитие отдельных рынков Национальной технологической инициативы (НТИ) на территории отдельных групп регионов в соответствии с географическими, климатическими и экологическими условиями, политическими и экономическими реалиями», - добавила Татьяна Головина.