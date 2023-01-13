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12:15, 13 января 2023 года На капремонт Мценской больницы выделят почти 130 миллионов рублей Здание не видело капитального ремонта за всю историю своей эксплуатации.









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- В Мценской ЦРБ в скором времени начнется ремонт. На работу выделено почти 130 миллионов рублей.Как рассказал Игорь Петчин, и.о. руководителя регионального депздрава, на встрече с руководством больницы он обсудил вопросы, требующие быстрых решений, чтобы строители в ближайшее время могли начать работы на объекте. Четырехэтажное здание 1978 года постройки за свою историю капитального ремонта не видело ни разу. В этом году, наконец, поликлинику ждет кардинальное обновление. Контракт на сумму 129,3 млн рублей уже заключен, - отметил Петчин.





Ольга СУПОНЕВА





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