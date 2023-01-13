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16:00, 13 января 2023 года В военно-историческом музее Орла работает кинозал выходного дня В течение всего января гости смогут посмотреть шедевры советского и российского кинематографа.





В Орловском военно-историческом музее работает кинозал выходного дня. Весь январь здесь будут демонстировать киноленты: как художественный, так и документальные.



- По цене входного билета вы можете не только осмотреть экспозицию музея, посетить интересные выставки, но и приобщиться к военной классике отечественных режиссеров, - отмечают организаторы.



Расписание фильмов можно посмотреть здесь.









Ольга СУПОНЕВА





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