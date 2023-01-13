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19:00, 13 января 2023 года В новогодние каникулы орловцы писали меньше жалоб в соцсетях Недовольство жителей региона вызывал мусор и дороги.





ЦУР Орловской области опубликовал статистику обращений, принятых в социальных сетях за период новогодних каникул. Оказалось, что в период новогодних выходных жители нашего региона жаловались на мусор и дороги, а также задавали вопросы о социальных выплатах.



При этом количество обращений было ниже втрое, в сравнении с рабочими днями.



- Чаще всего пользователи интересовались социальными выплатами. Это связано с несколькими факторами, в том числе, с началом работы Социального фонда.На втором месте по числу обращений – блок "Обращение с отходами", где орловцы писали о несвоевременном вывозе мусора в праздники. Замыкает тройку лидеров блок "Дороги" с жалобами на не чищенные тротуары и проезжую часть, - рассказали в ЦУР Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





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