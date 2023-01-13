Ушла из жизни Заслуженный деятель культуры России Ольга Нестерова, один из вдохновителей и создателей Музея истории орловской сцены

С 1987 по 2012 год она была заместителем художественного руководителя Орловского академического театра им. Тургенева по репертуару.

Значение ее для развития орловского театра на рубеже веков трудно переоценить – она относилась к театру как священному искусству, и все силы отдавала созданию в Орле театрального "Тургеневского Дома".





Ольга Михайловна Нестерова родилась в Курске, окончила филологический факультет МГУ им. М. Ломоносова. Работала в Липецком театре драмы им. Л.Н.Толстого, Северо-Казахстанском театре драмы им. Н. Погодина и других театрах страны. В Орле, вместе с мужем, художественным руководителем ОГАТ им. И.С. Тургенева, заслуженным деятелем искусств России Б. Н. Голубицким, последовательно утверждала лучшие традиции отечественного театрального наследия, русской классической литературы и драматического искусства.



Проекты орловского театра были уникальными, плодотворными и новаторскими. Ее вклад в изучение истории орловского театра признали и оценили далеко за пределами Орла.



