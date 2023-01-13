Ушла из жизни Заслуженный деятель культуры России Ольга Нестерова, один из вдохновителей и создателей Музея истории орловской сцены

|
|Главная » Новости
13:07, 13 января 2023 года
Ушла из жизни Заслуженный деятель культуры России Ольга Нестерова, один из вдохновителей и создателей Музея истории орловской сценыС 1987 по 2012 год она была заместителем художественного руководителя Орловского академического театра им. Тургенева по репертуару.
Значение ее для развития орловского театра на рубеже веков трудно переоценить – она относилась к театру как священному искусству, и все силы отдавала созданию в Орле театрального "Тургеневского Дома".
Ольга Михайловна Нестерова родилась в Курске, окончила филологический факультет МГУ им. М. Ломоносова. Работала в Липецком театре драмы им. Л.Н.Толстого, Северо-Казахстанском театре драмы им. Н. Погодина и других театрах страны. В Орле, вместе с мужем, художественным руководителем ОГАТ им. И.С. Тургенева, заслуженным деятелем искусств России Б. Н. Голубицким, последовательно утверждала лучшие традиции отечественного театрального наследия, русской классической литературы и драматического искусства.
Проекты орловского театра были уникальными, плодотворными и новаторскими. Ее вклад в изучение истории орловского театра признали и оценили далеко за пределами Орла.
В последнее десятилетие Ольга Михайловна жила в Санкт-Петербурге, но творческие и дружеские связи с Орлом продолжались. Она внимательно следила за культурной жизнью, радовалась успехам актеров и режиссеров театра, творческих деятелей Орловского края.
Ольга Михайловна, заслуженный деятель культуры России, член Союза театральных деятелей, скончалась 12 января в Санкт-Петербурге.
Юрий Левин