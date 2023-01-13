пятница 13.01.2023 17:30:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:07, 13 января 2023 года

Ушла из жизни Заслуженный деятель культуры России Ольга Нестерова, один из вдохновителей и создателей Музея истории орловской сцены

С 1987 по 2012 год она была заместителем художественного руководителя Орловского академического театра им. Тургенева по репертуару.


Значение ее для развития орловского театра на рубеже веков трудно переоценить – она относилась к театру как священному искусству, и все силы отдавала созданию в Орле театрального "Тургеневского Дома". 

Ольга Михайловна Нестерова родилась в Курске, окончила филологический факультет МГУ им. М. Ломоносова. Работала в Липецком театре драмы им. Л.Н.Толстого, Северо-Казахстанском театре драмы им. Н. Погодина и других театрах страны. В Орле, вместе с мужем, художественным руководителем ОГАТ им. И.С. Тургенева, заслуженным деятелем искусств России Б. Н. Голубицким, последовательно утверждала лучшие традиции отечественного театрального наследия, русской классической литературы и драматического искусства.

Проекты орловского театра были уникальными, плодотворными и новаторскими. Ее вклад в изучение истории орловского театра признали и оценили далеко за пределами Орла. 

В последнее десятилетие Ольга Михайловна жила в Санкт-Петербурге, но творческие и дружеские связи с Орлом продолжались. Она внимательно следила за культурной жизнью, радовалась успехам актеров и режиссеров театра, творческих деятелей Орловского края.

Ольга Михайловна, заслуженный деятель культуры России, член Союза театральных деятелей,  скончалась 12 января в Санкт-Петербурге. 



Юрий Левин
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.