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14:00, 13 января 2023 года В Орловской области стали известны лучшие школы минувшего года Подведены итоги областного конкурса общеобразовательных организаций.





На Орловщине назвали победителей и призеров конкурса "Школа года Орловской области" за прошлый год. В номинации "Городская школа" лучшей стала гимназия №34 г. Орла, второе место занял ливенский лицей имени Булгакова, замкнул тройку лидеров орловский лицей №4.



Среди сельских школ победа досталась Троицкой СОШ, на втором месте в рейтинге расположилась Ловчиковская основная общеобразовательная школа, третье место получила Дровосеченская СОШ.



Коллективы победивших учебных заведений наградят почетными грамотами Губернатора Орловской области. Призеров конкурса удостоят почетных грамот регдепартамента.





Орловское Информбюро





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