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14:08, 13 января 2023 года

Неправильные названия остановок в Орле в ближайшее время изменят

"Арлоса" снова станет "Алроса", а "Карачаевское" шоссе "Карачевским".


Жители Орла обсуждают в социальных сетях написанные с ошибками названия остановок. На новых остановочных павильонах, которые установили перед новым годом, локации оказались прописаны с ошибками: улица Алроса превратилась в "Арлоса", а Карачевское шоссе в "Карачаевское".

Горожане сфотографировали написанные с ошибками названия и снимки разместили в местных группах в соцсетях. ГТРК "Орел" узнала, что ошибку допустила подрядная фирма, устанавливавшая павильоны. Как пояснили нам в мэрии, подрядчик торопился выполнить работу до праздников.

По сообщению фирмы ООО "СБМ", сейчас неправильные названия заклеили. Как только типография будет готова, подрядчик отвезет таблички на переделку, а оттуда - на установку. Так что в ближайшее время новые остановки обретут свои истинные названия. 



Ольга СУПОНЕВА
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