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17:30, 13 января 2023 года Юные орловцы разделят сцену со старшими товарищами на рождественском концерте в ОГИК Мероприятие состоится 15 января. Зрители услышат святочные песни, щедровки, колядки и припевки.





15 января орловцев приглашают на большой концерт "Звезда Рождества" в институт культуры. К коллективам ВУЗа присоединятся православная гимназия, ансамбли орловских школ и домов творчества. Зрителя ждут святочные песни, щедровки, колядки и припевки. Подробнее – сюжете Эвы Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





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