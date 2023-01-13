Главная » Новости



15:20, 13 января 2023 года Соцфонд начал перечислять жителям Орловской области единое пособие В региональное отделение поступило больше 7 тысяч заявлений от семей и беременных.





Орловское отделение Соцфонда России начало перечислять единое пособие жителям. Заявлений от семей с детьми и беременных орловчанок поступило больше 7 тысяч, положительные решения приняты по 2 362 из них.



Кроме того, с начала этого года Соцфонд назначил пособие на 90 тысяч орловских детей до 17 лет. До адресатов выплаты начали доходить на этой неделе.



- Н овое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека, - прокомментировали в Орловском региональном отделении Социального фонда России.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2