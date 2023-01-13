пятница 13.01.2023 21:50:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:00, 13 января 2023 года

Орловцы разных возрастов становятся жертвами мошенников

В полиции зарегистрировали четыре новых преступления. В общей сложности потерпевшие отдали больше миллиона рублей.


В Орловской области зарегистрированы новые случаи дистанционного мошенничества. Как сообщили в областном УМВД, в трех случаях звонившие злоумышленники представлялись работниками банков и правоохранительных органов. Напуганные перспективной потерять деньги, пострадавшие переводили свои средства на указанные счета: 70-летний ливенец лишился 225 тысяч рублей, 38-летний орловец потерял 600 тысяч, а 27-летний житель Орла обогатил мошенников на 265 тысяч.

Также люди по-прежнему становятся жертвами схемы с якобы попавшим в беду родственником. Так, 75-летней орловчанке сообщили, что ее дочь спровоцировала серьезное ДТП, но за деньги с нее можно снять ответственность. Женщина передала приехавшему курьеру 100 тысяч рублей.




Вести-Орёл
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.