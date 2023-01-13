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18:00, 13 января 2023 года Орловцы разных возрастов становятся жертвами мошенников В полиции зарегистрировали четыре новых преступления. В общей сложности потерпевшие отдали больше миллиона рублей.





В Орловской области зарегистрированы новые случаи дистанционного мошенничества. Как сообщили в областном УМВД, в трех случаях звонившие злоумышленники представлялись работниками банков и правоохранительных органов. Напуганные перспективной потерять деньги, пострадавшие переводили свои средства на указанные счета: 70-летний ливенец лишился 225 тысяч рублей, 38-летний орловец потерял 600 тысяч, а 27-летний житель Орла обогатил мошенников на 265 тысяч.



Также люди по-прежнему становятся жертвами схемы с якобы попавшим в беду родственником. Так, 75-летней орловчанке сообщили, что ее дочь спровоцировала серьезное ДТП, но за деньги с нее можно снять ответственность. Женщина передала приехавшему курьеру 100 тысяч рублей.









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