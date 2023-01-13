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18:30, 13 января 2023 года В ближайшие выходные в Орле ожидается легкий мороз и мокрый снег Публикуем подробный прогноз на 14-15 января.





Грядущие выходные в Орле отметятся легким морозом, мокрым снегом и пасмурным небом. Публикуем подробный прогноз на 14-15 января.



Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 14 января термоментры покажут от -4 ночью до -2 градусов днем. Облачно, без осадков. Ветер с юга 5 м/с, атмосферное давление на уровне 751 мм рт.ст.



В воскресенье 15 января температура -3..-2 градуса. Снова пасмурно. Ночью ожидается снегопад, а в дневное время мокрый снег. Южный ветер 5 м/с, давление 750 мм рт.ст.



По предварительному прогнозу, на будущей рабочей неделе потеплеет до +4, пойдут дожди и будут дуть сильные ветра.





Ольга СУПОНЕВА





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