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15:48, 13 января 2023 года Журналист ГТРК "Орел" Ирина Мельникова победила в конкурсе Совета Федерации Наша сотрудница завоевала первое место в номинации "Год жизни страны".





13 января, в День российской печати, в Совфеде состоялось награждение победителей конкурса для представителей СМИ "Палата регионов". Первое место в одной из номинация завоевала Ирина Мельникова, журналист "Радио России: Орел".



Всего было подано 200 заявок из 65 регионов России. Ирина победила в номинации "Год жизни страны". Сегодня ей вручила заслуженную награду Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, а также председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Радиорепортаж Ирины Мельниковой, взявший такую высокую награду, посвящен 30-летию фольклорного ансамбля "Каравай".



Поздравил нашу коллегу и сенатор Василий Иконников ,который тоже принял участие в церемонии награждения.



- Поздравляю Ирину Мельникову и ее коллег из ОГТРК с победой, а также всех причастных к празднику - Дню Российской печати, - написал законодатель в своем телеграме.



Фото: t.me/vasiliy_ikonnikov













Ольга СУПОНЕВА





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