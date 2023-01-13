Татьяна Грибанова: "Чтобы сочинять, нужно видеть, как это делают другие"

В преддверии Дня российской печати корреспондент ГТРК "Орел" Эва Стасюлевич побеседовала с женщиной, которая всю жизнь пишет о русской деревне и ее людях.