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16:30, 13 января 2023 года "Пекарню не дадим закрыть": орловские депутаты выступили против остановки хлебозавода в Верховском районе Здание в аварийном состоянии, предприятие вот-вот остановится.





В Орловском областном совете на комитете по экономике 13 января депутаты затронули тему возможного закрытия хлебопекарни в Верховском районе. Обсуждение не обошлось без горячей дискуссии: парламентариев возмутил тот факт, что селяне могут остаться без свежего хлеба.



С трибуны глава Верховского района Виктор Гладских рассказал о значении пекарни для местных жителей и объемах производства на предприятии.



– Два года назад на предприятии заменили оборудование. На Русско-Бродской пекарне завязано восемь школ на 1700 учеников, 6 садов. На школы идет 17 тонн, 6 – на детские садики, еще 56 – в восемь частных магазинов. За год 125 тонн хлеба. Есть торговая точка в Верховье, хлеб разбирается мгновенно, - отметил руководитель районной администрации.



Русский Брод – село на 2000 жителей в Верховском районе Орловской области, где есть школа и два детских сада. Оно находится в 32 километрах от Верховья. В населенном пункте находится важный для района хлебозавод, без которого рискуют остаться местные жители. В начале дискуссии депутат Владимир Филонов отметил, что Верховский район получил от Советского государства хорошее предприятие, и к нему обратились с проблемой не только местные жители, но и семьи участников специальной военной операции.



– К нам семьи добровольцев и мобилизованных обратились: «Пока наши ребята, мужья Родину защищают, а вы нас хлеба лишаете», - сказал Филонов.

Затем слово взял спикер облсовета Леонид Музалевский.



– Резануло слух, что, мы, депутаты, знаем о том, что даже мясная лавка в селе Русский Брод не работает, а вы нет, - обратился Музалевский к Наталье Мерцаловой – заместителю руководителя облпотребсоюза.



Как оказалось, в Верховском районе сейчас существует не только угроза закрытия хлебопекарни. Люди рискуют остаться без стационарного магазина, а значит и самых необходимых продуктов и вещей. Спикер регионального парламента настоял на том, что необходимо снабжать товарами первой необходимости всех жителей, несмотря на трудности. – Это, по меньшей мере, неправильно. Я понимаю, что дорого содержать: зарплата, электроэнергия, газ. Но мы должны обеспечивать хлебом и другими товарами первой необходимости наших жителей, - подчеркнул Музалевский. Затем глава заксобрания поинтересовался у Натальи Мерцаловой, почему в Верховском районе, может закрыться хлебозавод, который успешно сейчас обеспечивает продукцией всех жителей. – Весь Верховский район, все обеспечены хлебом, он востребован, а вы умудряетесь закрыть хлебозавод. Это как? – спросил спикер. Представитель потребсоюза, отвечая на вопрос, посетовала на необходимые вложения в ремонтные работы здания, находящегося не в лучшем состоянии. – Леонид Семенович, неправильно прошла информация, закрывается само здания хлебозавода. Оно действительно в таком состоянии, что его нужно ремонтировать и необходимы большие вложения, - сказала заместитель руководителя орловского облпотребсоюза. В итоге Мерцалова сообщила, что само производство все же не закрывается, а несколько дней назад на место выезжали специалисты, которые оценили ремонтные работы в несколько миллионов рублей. Затем представитель облпотребсоюза отметила, что принято решение об оставлении части производства в селе Русский Брод, где находится пекарня. На месте имеется большой магазин с торговой площадью более 200 квадратных метров, а в подсобном помещении планируют производственный цех. – В цехе мы сможем обеспечить производство хлеба и хлебобулочных изделий на обеспечение Русско-Бродской зоны, - сообщила она. Депутаты единогласно выступили против закрытия хлебозавода. Высказался и председатель комитета по экономике Юрий Ревин. – Сейчас узнали о решении люди. Они сказали, что обратятся к президенту. Пекарню не дадим закрыть, она пользуется спросом. Хлеб достаточно хороший. И у нас одна единственная пекарня на весь Верховский район! - парировал парламентарий.



Леонид Музалевский порекомендовал принять взвешенное решение и тщательно обдумать вопрос, а депутат Владимир Филонов сказал, что в крайнем случае парламентарии могут обратиться в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой о проведении доследственной проверки. В этом случае, на контроль поставят вопросы по райпо, эффективности работы в условиях современной ситуации СВО. Кроме того, в Верховском районе под угрозой закрытия оказались магазины и даже автолавки. Торговые точки временно перестают работать из-за кадровых проблем и убытков, а автолавки ездят не так часто, как нужно жителям, а спустя несколько месяцев и вовсе перестают работать. Областным властям часто поступают жалобы из глубинки. – Действительно у нас убыточными являются сельские магазины, убытки возрастают – если в прошлом году они были 11 миллионов, то в этом уже 12. Магазины не закрывают, в том числе выездная торговля. Из 12 автолавок только 9 являются убыточными а 3 - приносят доходы, - сообщила Наталья Мерцалова. Спикер облсовета Леонид Музалевский назвал возникшую ситуацию недопустимой.

– Депутатский корпус рекомендовал в этой связи департаменту промышленности и торговли проверить работу "Облпотребсоюза", - отметил он. В итоге народные избранники сошлись во мнении, что пекарню нужно сохранить любой ценой, а вопрос вынесли на следующее заседание профильного комитета. – Будьте уверены, что правоохранительные органы поддержат депутатский корпус. Обижать людей нельзя, - подытожил Владимир Филонов.



Фото: Леонид Музалевский





Сергей СИЛАЕВ





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