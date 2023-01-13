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17:00, 13 января 2023 года Коллектив ГТРК "Орел" отмечен наградой областного совета Вручение состоялось сегодня в ходе заседания комитета по взаимодействию со СМИ.





13 января, в День российской печати, Орловский областной совет народных депутатов наградил сотрудников печатных изданий региона, информационных агентств, радио и телевидения. На мероприятия были приглашены 35 представителей СМИ области, районных изданий и ветеранов орловской журналистики.



Присутствующие получили Почетные грамоты и Благодарности регионального парламента. В число награжденных вошел коллектив сотрудников ГТРК "Орел": корреспонденты Антон Киселев, Юлия Сабельникова, Татьяна Курбатова, операторы Сергей Самсонов и Сергей Дьяконов, директор ГТРК "Орел" Николай Куревин.







Фото: Орловский областной совет народных депутатов









Орловское Информбюро





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