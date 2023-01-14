Более 6,5 тысяч орловцев прошли дополнительное обучение

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10:00, 14 января 2023 года
Более 6,5 тысяч орловцев прошли дополнительное обучениеЗанятия состоялись на базе центра опережающей профессиональной подготовки.
Подобные центры стали инструментом развития в рамках национального проекта "Демография". Их создают для подготовки кадров для закрытия потребностей "на местах". До 2024 года в стране должны открыть 100 таких центров, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Орловский центр опережающей профессиональной подготовки открыли 1 сентября 2022 года. Он поднялся за короткое время до 28 места в федеральном рейтинге.
Сергей СИЛАЕВ