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10:00, 14 января 2023 года Более 6,5 тысяч орловцев прошли дополнительное обучение Занятия состоялись на базе центра опережающей профессиональной подготовки.





Подобные центры стали инструментом развития в рамках национального проекта " Демография " . Их создают для подготовки кадров для закрытия потребностей " на местах " правительства. . До 2024 года в стране должны открыть 100 таких центров, сообщили в пресс-службе областного Орловский центр опережающей профессиональной подготовки открыли 1 сентября 2022 года. Он поднялся за короткое время до 28 места в федеральном рейтинге.





Сергей СИЛАЕВ





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