Главная » Новости



20:00, 13 января 2023 года Орловские боксеры активно начали новый год На первой рабочей неделе после каникул спортсмены борются за награды Чемпионата и первенства области.





В Орле проходят Чемпионат и Первенство области по боксу. На кону – медали и кубки, а также место в сборной области для участия в соревнованиях более высокого ранга. Право на ошибку здесь нет – соревнования проходят по олимпийской системе. Финальные поединки пройдут завтра на площадке спорткомплекса училища Олимпийского резерва.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2