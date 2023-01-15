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9:00, 15 января 2023 года Первым правилам баскетбола – 131 год Свод спортивных законов был опубликован 15 января 1892 года .





Днем рождения баскетбола принято считать 1 декабря 1891 года, а 15 января 1892 года учитель физкультуры Джеймс Нейсмит, который и изобрел игру с кольцом и мячом, опубликовал первые правила баскетбола в школьной газете "Треугольник". С тех пор какие-то правила утратили силу, а какие-то действуют по-прежнему. Баскетбольные законы изучаются спортсменами с самого раннего возраста. Но есть такие, которые иногда забываются. С вопросом о трудностях игры и важности изменений мы обратились к игрокам баскетбольного клуба Орловского государственного университета.





Анастасия Дорохова





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