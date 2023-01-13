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20:30, 13 января 2023 года В орловских детских садах организованы утренние профилактические осмотры ребят Это сделано для предотвращения возникновения очагов заболеваемости.





Новогодние каникулы положительно повлияли на эпидобстановку в Орловской области. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в эти дни значительно снизилась. Чтобы поддержать такую тенденцию и сохранить здоровье детей, в детских садах организовали "утренний фильтр". Подробнее – в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина





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