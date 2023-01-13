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19:45, 13 января 2023 года Орловцы могут сделать старую елку полезной для производства или животных Избавиться от символа Нового года с пользой можно двумя способами – просто оставив ее на контейнерной площадке или передав по акции "Елка – не мусор".





Новогодние праздники подходят к концу. 14 января орловцы отметят Старый Новый год. После этого надобность в елке отпадет. Избавиться от нее с пользой можно несколькими способами. Первый – оставить на контейнерной площадке. Дерево попадет на переработку и станет топливом. Второй вариант – передать елку по акции "Елка – не мусор". В этом году переработанные деревья послужат подстилкой и кормом лошадей в конном клубе.



Места сбора будут работать 15 января в четырех точках Орла. Ознакомиться с адресами пунктов приема можно здесь.





Антон Киселёв





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