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20:15, 13 января 2023 года "Чебурашка" продолжает удерживать ажиотаж в орловских кинотеатрах Лента уже стала самым кассовым российским фильмом, ее увидели свыше десяти миллионов россиян. Прокат еще продолжается. Как любимый герой вновь завоевал сердце россиян?





Фильм "Чебурашка", снятый при участи телеканала "Россия 1", ставит рекорды. По кассовым сборам премьера обогнала комедию "Холоп". Новый фильм посмотрели свыше десятка миллионов россиян.



Добрая история заставляет смеяться и сопереживать героям. Пропускать трогательный семейный фильм точно не стоит. Если вы еще не успели увидеть и вдохновиться доброй и светлой историей – самое время сходить в кино в эти выходные.





Юлия Сабельникова





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