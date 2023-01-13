Главная » Новости



19:35, 13 января 2023 года Орловские солдаты получили вещевую подмогу от земляков В зону СВО доставлен очередной гуманитарный груз от региона.





Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев и глава Орловского муниципального округа Романом Жуковым совершили поездку в зону СВО и передали гуманитарный груз для наших земляков, участвующих в специальной военной операции. Посылку собрали в течение двух суток после поступления запроса. Нужные вещи удалось приобрести благодаря бизнесу и неравнодушным гражданам.



Как сообщил Сергей Лежнев, солдатам передали бинокли, рации, спальные мешки, обувь, генераторы, бензопилы, походные печки, рабочие инструменты, термобелье, продовольствие, медикаменты, личные посылки от родственников, детские письма со словами поддержки и многое другое.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2