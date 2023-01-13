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20:21, 13 января 2023 года В Орловской области простудные заболевания переносят 5% детей О текущей эпидобстановке рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.





На текущий момент в Орловской области простудные заболевания переносят 5% детей. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальных сетях Два класса в двух школах находятся на карантине.



В целом, новогодние праздники улучшили эпидобстановку в регионе, но глава региона вновь посоветовал орловцам принять меры предосторожности против заболевания.





Орловское Информбюро





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