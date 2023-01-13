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20:32, 13 января 2023 года

В Орловской области включились в реализацию нацпроектов на текущий год

До 1 февраля нужно заключить соглашения с муниципальными образованиями для доведения денежных средств, до 1 марта - завершить контрактацию.


На Орловщине уже приступили к реализации годового плана по реализации нацпроектов. Поставлена задача до 1 февраля заключить все соглашения с муниципальными образованиями для доведения денег, необходимых для контрактации. До 1 марта нужно завершенить конкурсные процедуры. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил глава региона Андрей Клычков.

Также губернатор озвучил итоги реализации нацпроектов за минувший год. Удалось открыть новый детсад по улице Ливенской в Орле, обновить материально-техническую базу в 44 школах, отремонтировать семь спортзалов, создать 1 227 новых мест допобразования. Также благоустроены 121 дворовая и 51 общественная территория, отремонтированы километры дорог. Для шести районов приобрели передвижные автоклубы, проведен ремонт двух детских школ искусств и трех сельских Домов культуры, отремонтированы два музея, поставлены 2,8 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.


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