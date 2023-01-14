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11:00, 14 января 2023 года В 2023 году орловчанки получат проиндексированный маткапитал Выплата на ребенка увеличится с 1 февраля.





С 1 февраля 2023 будет проиндексирован ряд социальных пособий. Так, мамы из Орловской области получат в этом году увеличенную сумму маткапитала.



Индексацию более 40 выплат и пособий анонсировал Минтруд. Так, сумма материнского капитала при рождении первого ребенка составит почти 587 тысяч рублей, при рождении второго - 775,6 тысяч рублей. Это на 62 и 82 тысячи соответственно больше, чем в 2022 году.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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