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12:00, 14 января 2023 года В Орле открылась выставка о пчеловодстве Любители и профи могут ознакомиться с экспозицией в библиотеке Бунина.





С 13 января в Орловской областной библиотеке им. Бунина работает выставка, посвященная пчеловодству. В ней собраны материалы об уходе за пчелами, советы по разведению их семей и многое другое.



Экспозиция "Пчелы и пасека" доступна в отделе производственной литературы. Она приурочена к Десятилетию семейных фермерских хозяйств (2019-2028гг.).



Посетить выставку и познакомиться с полезной литературой можно до 30 марта.



(12+)





Ольга СУПОНЕВА





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