Первая ячейка "Движения Первых" открылась в Орловской области

Созданы они будут при всех школах региона.

В каждой из школ Орловской области будут созданы ячейки "Движения Первых". Первое отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи появилось в Троснянском районе.



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