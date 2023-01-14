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13:00, 14 января 2023 года

Первая ячейка "Движения Первых" открылась в Орловской области

Созданы они будут при всех школах региона.


В каждой из школ Орловской области будут созданы ячейки "Движения Первых". Первое отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи появилось в Троснянском районе.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, ученики займутся организацией мероприятий, волонтерской работой, созданием и реализацией различных  проектов. Кроме того, будут проводиться встречи по профориентации, другим школьникам будут оказывать помощь в обучении. Планируется, что каждый из ребят сможет реализовать и проявить себя. 

"Движение Первых" - сообщество, организованное в июле 2022 года. Российская школьница из Севастополя Диана Красовская обратилась к президенту Владимиру Путину с инициативой создания подобного движения. Глава государства эту идею поддержал. 

Фото: Алексей Карлов



Ольга СУПОНЕВА
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