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14:00, 14 января 2023 года В Орловской области выросла стоимость патента для иностранцев Итоговая цена достигла 5720 рублей в месяц.





Стоимость патента для иностранных граждан выросла с 2023 года в Орловской области. Соответствующее решение было принято облсоветом в декабре 2022-го.



Как сообщает управление по вопросам миграции УМВД, коэффициент увеличился до 2,1, а итоговая стоимость достигла 5 720 рублей в месяц. Он выдается на срок от месяца до года на граждан из Узбекистана, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и позволяет иностранцам работать на территории региона.



Фото из архива











Ольга СУПОНЕВА





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