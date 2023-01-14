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15:00, 14 января 2023 года В 2023 году в Орле закончится ремонт Красного моста Срок сдачи крупного объекта еще раз обозначил губернатор Андрей Клычков.





В 2023 году в Орле завершится ремонт Красного моста. Об этом жителям областного центра напомнил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира, который он провел в социальных сетях 13 января.



По последней информации, на Красном мосту завершаются демонтажные работы. Рабочие вышли на объект уже с 3 января, пока орловцы отдыхали на каникулах. Кроме того ведется монтаж опалубки, бетонирование. Трудится на объекте 120 строителей.



По словам главы региона, в этом году в Орле ожидается также завершение строительства самой большой школы города (на улице Зеленина), а еще реконструкция аэропорта "Южный".









Ольга СУПОНЕВА





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